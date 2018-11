VODAFONE, offerte winback a partire da 6,99 euro al mese attivabili da call center | Dettagli delle promozioni

A partire dal 16 novembre l’operatore rosso sta proponendo le offerte della gamma ‘Vodafone Special’ in versione winback tramite call center

VODAFONE, promozioni del pacchetto ‘Special’ disponibili da call center in versione winback

La lotta tra gli operatori di telefonia mobile continua a colpi di offerte vantaggiose. In questa battaglia che prosegue di giorno in giorno, TIM, Vodafone, Wind e Tre non hanno come unico obiettivo quello di strappare nuovi clienti ai competitor, ma cercano anche di riconquistare quelli vecchi.

A partire dal 16 novembre, la Vodafone ha reso disponibili nei call center anche le offerte 'Vodafone Special Minuti 20 Gb', 'Vodafone Special Minuti 30 Gb' e 'Vodafone Special Minuti 50 GB'. Le promozioni che abbiamo appena elencato possono essere proposte ai clienti in diverse modalità, ma in questo articolo vogliamo soffermarci su quella 'winback', ossia rivolta agli ex clienti della Vodafone che in passato avevano rilasciato il consenso commerciale.

VODAFONE, offerte in versione winback da call center: ‘Special Minuti 20 GB’ e ‘Special Minuti 30 Gb’

La prima offerta speciale in versione winback proposta in edizione limitata nei call center è ‘Vodafone Special Minuti 20 Gb Teleselling’. La promozione ha un costo di 7 euro al mese per chi proviene da Tre, di 10,80 euro al mese per chi proviene da Wind e 12 euro al mese per chi proviene da TIM. L’offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

La seconda offerta proposta dall’operatore rosso in versione winback e in edizione limitata nei call center è ‘Vodafone Special Minuti 30 Gb’. La promozione ha un costo di 15 euro al mese ed è rivolta a chi proviene da TIM. L’offerta comprende: