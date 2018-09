Vodafone regala 1 GB di traffico al mese ai suoi utenti, ecco come richiederlo | 3 offerte per ex clienti

Vodafone mantiene attive fino a nuova comunicazione il tris di offerte per ex clienti della linea ‘Special Minuti’. Le tre soluzioni sono attivabili da chi riceve l’SMS di winback e si reca in negozio per completare la procedura. Ecco le tre soluzioni nel dettaglio.

Special Minuti 20 Giga – Promo attivabile da chi effettua la portabilità a Vodafone da qualunque operatore. L’offerta ha un costo di 15 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

20 Giga di traffico dati a velocità 4G

Special Minuti 30 Giga – Soluzione per chi richiede la portabilità da Iliad, Tre Italia e Operatori virtuali a 7 euro al mese. L’offerta è attivabile anche da chi proviene da Wind, CoopVoce e TIM, ma ad un costo di 10 euro al mese. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Special Minuti 50 Giga – Offerta riservata a chi proviene da TIM, Wind e CoopVoce, ha un costo di 15 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

30 Giga di traffico dati a velocità 4G

Le offerte prevedono un costo di attivazione di 6 euro, più 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. Le promozioni sono attivabili presso i centri Vodafone autorizzati esclusivamente sul numero destinatario dell’SMS.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.