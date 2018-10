Vodafone continua a premiare i suoi clienti e il 12 ottobre arriveranno dei regali davvero da non perdere con ‘Happy Friday’

VODAFONE, regali da non perdere in arrivo – Promozioni ‘Happy Friday’ 12 ottobre 2018

Nella battaglia tra gli operatori di telefonia mobile, non sono solo le offerte o i costi vantaggiosi a fare la differenza nella scelta dei clienti. Di certo hanno un ruolo importante, ma ciò che conta sono anche i regali con i quali gli operatori premiano la fedeltà dei propri clienti in modo da fidelizzarli ogni giorno di più.

LEGGI ANCHE: Iliad, nuovo servizio in arrivo per tutti: ecco i dettagli

In tal senso, la Vodafone ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti dei regali da non perdere in vista dell’Happy Friday di venerdì 12 ottobre 2018. Secondo le prime anticipazioni, sarebbero 3 i regali destinati ai clienti Vodafone. Eccoli nel dettaglio:

Alcuni clienti potranno usufruire di un buono sconto da 15 euro da far valere nei negozi Sisley aderenti, valido su una spesa minima di 60 euro.

aderenti, valido su una spesa minima di 60 euro. Alcuni clienti potranno usufruire di uno sconto del 20% al mese per 6 mesi, da utilizzare sul portale nike.com.

Alcuni clienti potranno usufruire di un abbonamento gratuito di un anno ad una rivista digitale da scegliere tra Traveller e La Cucina Italiana.

Nella seconda pagina potrete trovare altre informazioni sui regali della Vodafone […]