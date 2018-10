VODAFONE, arriva un regalo senza precedenti: ecco come sfruttare una promozione da non perdere

Vodafone, come ricevere il regalo? – Dunque, alcuni clienti Vodafone in queste ore stanno ricevendo il seguente messaggio: “Una proposta a cui dire semplicemente SI’: 30 Giga al mese GRATIS per 1 anno, poi si disattivano in automatico. Partecipa domani a Happy Friday”. Per poter ricevere il regalo della Vodafone, il cliente dovrà rispondere ‘Sì’ oppure recarsi sull’App MyVodafone e disegnare il solito sorriso all’interno della sezione dedicata ad ‘Happy Friday”.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.