VODAFONE, in arrivo i rincari delle offerte: pessime notizie per i clienti | C’è anche un regalo

Vodafone, arrivano gli aumenti unilaterali di alcuni contratti in essere. Ecco come l’operatore rosso prova a farsi perdonare

Periodicamente gli operatori di telefonia mobile si danno battaglia per strappare clienti alla concorrenza. Questa volta, però, quegli stessi che solitamente si ritrovano a dover scegliere tra moltissime offerte vantaggiose, ora devono fare i conti con un aumento dei costi delle promozioni.

L’aumento in questione riguarda i clienti della Vodafone che, dopo i rincari degli scorsi mesi, devono far fronte ad un’altra brutta notizia: l’operatore rosso, infatti, ha deciso di effettuare nuovi cambiamenti unilaterali in alcuni contratti in essere.

Nei giorni scorsi tutti i clienti interessati da questi rincari hanno ricevuto degli SMS informativi, con i quali la Vodafone ha comunicato loro che i piani tariffari in essere subivano un rincaro di due euro ogni 30 giorni.

A differenza dell’ultimo rincaro, però, c’è anche una buona notizia per i clienti Vodafone: al posto dei canonici ‘1000 minuti’ per le chiamate, i clienti potranno usufruire di minuti illimitati.

