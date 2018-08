Vodafone ha deciso di prorogare l’offerta ‘Special Minuti 30 GB’: ecco i dettagli della promozione

VODAFONE sfida Iliad:: minuti illimitati e 30 Giga ad un costo da urlo prorogata fino al 20 agosto 2018

Vodafone punta a riconquistare i clienti persi negli ultimi mesi e, in tal senso, sta inviando degli SMS informativi ad alcuni ex clienti selezionati per ricordare loro che avranno tempo fino al 20 agosto per recarsi in un negozio Vodafone e attivare una vantaggiosa offerta: si tratta di ‘Special Minuti 30 Gb‘ nell’ambito della campagna ‘Torna in Vodafone’, al vantaggioso costo di 7 euro. Un prezzo che può rappresentare un vero e proprio atto ‘guerra’ nei confronti di Iliad e degli operatori virtuali. La promozione in questione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati 4G

Dunque, i clienti che hanno ricevuto questo SMS da parte di Vodafone, potranno usufruire della promozione richiedendo la portabilità del numero (sul quale hanno ricevuto il contatto SMS) su nuova SIM Ricaricabile. Ricordiamo che Vodafone invia sms winback solamente ad alcuni clienti selezionati che in precedenza avevano rilasciato lasciato il consenso commerciale.

Nella seconda pagina potrete trovare informazioni relative a Vodafone Special Minuti 30 GB […].