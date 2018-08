Vodafone contro Wind e Tim: ecco le due offerte migliori del mese di settembre

Vodafone sfida Tim e Wind: arrivano le due migliori offerte winback di settembre

Vodafone, si prepara ad andare all’attacco degli altri due principali operatori concorrenti, con due offerte molto interessanti nel mese di settembre. L’attacco è anche verso gli operatori che sono esplicitamente low cost come ad esempio Iliad, entrato da poco nel mercato con un’offerta molto aggressiva. I prezzi bassi saranno una prerogativa delle nuove iniziative winback verso i non clienti. Chi è ora abbonato con TIM, Wind 3, Iliad potrà avere accesso ad alcune iniziative Special, che sono vantaggiose.

Vodafone, le due nuove offerte per i nuovi clienti

Vodafone Special 20 GB: minuti illimitati per chiamare tutte le utenze sul suolo nazionale e 20 GB per navigare in rete con le velocità massime del 4G. Il costo previsto è di soli 7 euro ed il pagamento è fissato ogni trenta giorni.

Vodafone Special 30 GB. Anche in questo caso ci saranno sempre minuti illimitati per le telefonate sulle linee nazionali insieme a 30 GB per la connessione con 4G incluso. Il prezzo è di 10 euro al mese.