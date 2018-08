VODAFONE, offerta da non perdere: in arrivo 30 Giga Free | Come attivare la promozione

Vodafone, arriva 30 Giga Free – Vodafone ha ufficializzato il lancio della promozione ‘30 Giga Free‘: si tratta di un’offerta rivolta ai possessori di una SIM voce ricaricabile Vodafone che abbiano attiva una promozione che includa minuti, SMS e GIGA e che realizzino una ricarica di un qualsiasi importo dall’1 fino al 31 Agosto 2018. Dopo aver effettuato la ricarica, il cliente riceverà un SMS nel quale potrà trovare le istruzioni per attivare i 30 Giga in regalo validi per un mese dall’attivazione.

Va sottolineato come il cliente che deciderà di aderire a questa promozione, avrà la possibilità di navigare per un mese, al termine del quale, potrà continuare a navigare secondo le condizioni della propria offerta. Inoltre, nel caso in cui si possedessero altre offerte dati, sarebbero consumati prima i 30 Giga in regalo.

La promozione potrà essere attivata tutte le volte che si vuole per ogni ricarica effettuata, ma occorre fare attenzione ad un aspetto: i 30 GIGA garantiti non sono cumulabili con gli eventuali GIGA residui della ricarica precedente. I 30 GIGA sono validi per un mese, al termine del quale si disattivano in automatico. Inoltre, il cliente – alla scadenza dalla promozione – riceverà un SMS informativo sulla sua disattivazione.

*Le offerte dei gestori di telefonia mobile sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi in un centro abilitato o rivolgersi si call center per verificare lo stato delle promozioni.