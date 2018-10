Continua la sfida tra Vodafone e TIM, con i due operatori che si danno battaglia a colpi di offerte vantaggiose. Ecco le promozioni a confronto

VODAFONE sfida TIM, offerte a confronto: costi e dettagli delle promozioni

Vodafone e TIM sono operatori di punta della telefonia mobile in Italia e da anni si sfidano nel tentativo di strapparsi clienti a vicenda. Nelle ultime settimane i due noti operatori stanno continuando la loro sfida e in questo articolo proveremo a fare un confronto tra le promozioni che Vodafone e TIM stanno offrendo ai clienti per provare a vincere l’eterna competizione.

LEGGI ANCHE: Offerte Vodafone ottobre 2018, tornano le operator attack del pacchetto ‘Special Minuti’

LEGGI ANCHE: Offerte TIM per clienti Vodafone, Wind-3, Iliad e operatori virtuali

Partiamo dall’offerta lanciata dalla Vodafone contro TIM: si parla di ‘Vodafone Special Minuti 20 Giga’ ed è rivolta a chi proviene da TIM, Wind, Tre e dall’operatore virtuale CoopVoce ed ha un costo di 12 euro al mese. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

20 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di attivazione dell’ offerta Vodafone Special Minuti 20 Giga – che viene attivata dai clienti presso i rivenditori aderenti della Vodafone – è di 10 euro. Inoltre, per poter aderire alla promozione, il cliente dovrà far fronte anche al costo di 5 euro per l’acquisto di una SIM. A tutto ciò va poi aggiunto anche il valore della prima ricarica. Va, però, chiarito un aspetto: una volta realizzata la ricarica, l’eventuale credito residuo sarà utilizzabile per i futuri rinnovi.

Nella seconda pagina potrete trovare l’offerta lanciata da TIM contro Vodafone […]