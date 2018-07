Vodafone sfida TIM, Wind, Tre e Iliad: arrivano le nuove offerte ‘Special Minuti’ | Costi e dettagli delle promozioni

Vodafone sfida TIM, Wind, Tre e Iliad: ecco le nuove offerte ‘Special Minuti’ rivolte ai clienti degli altri operatori

Gli operatori di telefonia mobile continuano a darsi battaglia per conquistare nuovi clienti e, in tal senso, la Vodafone ha deciso di lanciare nuove offerte grazie alle quali i clienti dei competitor, potranno passare con l’operatore rosso, attivando le promozioni appartenenti al listino Special Minuti.

Va inoltre sottolineato come fino al prossimo 31 luglio, i clienti avranno la possibilità di abbinare l’offerta attivata, con l’iniziativa di Vodafone Happy. Il programma riservato ai clienti privati Vodafone, infatti, prevede l’attivazione della promozione Happy 30 Giga che consente di aggiungere 30 GB in 4G al costo di 5 euro in più al mese.

Le offerte sono davvero molto interessanti: Vodafone Special Minuti 10 Giga, Vodafone Special Minuti 20 Giga, Vodafone Special Minuti 30 Giga. Vediamole nello specifico:

Vodafone Special Minuti 10 Giga: questa offerta ha un costo di 12 euro per tutti coloro che attiveranno una nuova numerazione telefonica e che provengono da TIM, Wind e CoopVoce e prevede:

1000 Minuti per chiamare tutti i numeri nazionali

per chiamare tutti i numeri nazionali 10 Giga di traffico dati in 4G

Attivando anche Happy 30 Giga, si può arrivare fino a 40GB in 4G per il primo anno. Nella seconda pagina troverete le altre offerte lanciate dalla Vodafone […]