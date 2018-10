Vodafone ha deciso di proporre l’offerta ‘Vodafone Special 50 Minuti 50 GB’ per la portabilità di Tre, Iliad e Poste Mobile

VODAFONE, l’offerta da 7,99 euro che fa tremare Iliad: dettagli promozione

Vodafone Special 50 Minuti 50GB è la nuova offerta di battaglia da parte dell’operatore rosso per la portabilità degli utenti H3G, Iliad, Poste Mobile, Fastweb, LycaMobile, Digi Italy, BT Enia Mobile, Erg Mobile, 1Mobile, BT Italia Full MVNO. La promozione, attivabile nei negozi Vodafone, cambia in base all’operatore che si lascia. Per gli utenti Iliad, Poste Mobile e Fastweb, infatti, il costo mensile è di 7,99 euro. Gli utenti H3G, invece, dovranno far fronte ad una spesa di 10 euro al mese. L’offerta non è attivabile in versione operator attack se la portabilità proviene dagli operatori virtuali Kena Mobile e ho.

Ecco l’offerta nel dettaglio: