Vodafone ha deciso di lanciare nuova offerta agli ex clienti per lanciare la sfida a TIM, Wind e Iliad

VODAFONE, offerta da 7 euro per battere TIM, Wind e Iliad – Dettagli promozioni “winback”

E’ guerra aperta tra gli operatori di telefonia mobile. Un continuo lancio di offerte che Vodafone ha deciso di proporre ai clienti delle altre compagnie telefoniche. Oggi è il giorno del pacchetto ‘winback’, con l’obiettivo di riconquistare i clienti che avevano deciso di passare a TIM, Wind 3 o Iliad.

LEGGI ANCHE: TIM, VODAFONE, WIND E 3: ECCO LE MIGLIORI PROMOZIONI DI SETTEMBRE 2018

In questo articolo prenderemo in considerazione l’offerta lanciata il 12 Ottobre 2018 da call center che hanno contattato alcuni ex clienti Vodafone, che hanno lasciato, in passato, il consenso commerciale per essere richiamati. Nel dettaglio sarà proposta Vodafone Special Minuti 30GB a 7 euro al mese se si proviene da iliad, Tre e qualsiasi Operatore Virtuale (incluso ho.).

Vodafone Special 30 Giga ha un costo di 7 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti

30 Giga di traffico dati in 4G con hotspot incluso

Il costo è di 7 euro al mese a tempo indeterminato, con un costo di attivazione di 10 euro.

Nella seconda pagina potrete trovare la seconda offerta, oltre alle informazioni sui costi di attivazione […]