Offerte Vodafone, cattive notizie per chi proviene da Tre: non è più attivabile Special Minuti 30 Giga a 7 euro. Tutte le informazioni sulle promozioni “operator attack” ancora disponibili

VODAFONE, tutte le offerte operator attack attivabili: costi e dettagli | Termina Special Minuti 30 Giga a 7 euro per clienti Tre – Vodafone Italia ha deciso di modificare l’elenco delle offerte operator attacck Special Minuti. Da lunedì 22 ottobre 2018, infatti, non è più possibile attivare Vodafone special Minuti 30GB a 7 euro al mese se si proviene dall’operatore tre. Restano invece attive le altre offerte che, ricordiamo, sono attivabili solo nei punti vendita Vodafone aderenti all’iniziativa ed esclusivamente su una nuova sim ricaricabile con richiesta di portabilità del proprio numero (ma le offerte sono attivabili o meno in base all’operatore di provenienza): l’attivazione costa 10 euro, mentre il costo di una nuova sim è di 5 euro. Di seguito le offerte ancora attive e i dettagli.

Vodafone Special Minuti 30 Giga a 6 euro al mese – Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 30 GB di connessione ad alta velocità 4G. Offerta attivabile se si proviene da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL.

Vodafone Special Minuti 30 Giga a 7 euro al mese – Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 30 Giga di connessione ad alta velocità 4G. Offerta attivabile se si proviene da Iliad e Kena Mobile o in versione winback se si riceve un sms informativo o una chiamata da un consulente Vodafone Italia.

Vodafone Special Minuti 50 Giga a 7,99 euro al mese – Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 50 Giga di conenssione ad alta velocità 4G. Offerta attivabile se si proviene da Iliad, Kena Mobile, PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia, Digi Mobile FULL. CONTINUA A LEGGERE…