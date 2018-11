VODAFONE, torna l’offerta ‘Simple +20’: costi e dettagli | Promozione attiva dal 7 al 9 novembre 2018

L’operatore rosso ha deciso di mettere nuovamente a disposizione dei clienti l’offerta ‘Vodafone Simple +20’. Promozione attivabile per pochi giorni

Anche nel mese di novembre i principali operatori di telefonia mobile continuano la loro battaglia, con l’obiettivo di strappare clienti ai competitor. In tal senso, sono molte le armi a disposizione di TIM, Vodafone, Wind e Tre. In alcuni casi si offrono delle promozioni in versione ‘Operator attack’, vale a dire delle soluzioni che sono finalizzate a clienti che provengono da determinati gestori. In altri, invece, si opta per delle promozioni ‘winback’, ossia delle soluzioni che vengono proposte ad ex clienti che avevano rilasciato il consenso a ricevere messaggi di natura commerciale. In altri casi, invece, gli operatori di telefonia mobile decidono di riproporre, magari per un periodo di tempo limitato, delle promozioni che in passato avevano riscosso un certo successo tra i clienti. Quest’ultimo, è il caso della Vodafone che ha deciso di presentare nuovamente l’offerte ‘Vodafone Simple +20’.

VODAFONE, torna l’offerta ‘Simple +20’: 1000 minuti, 1000 sms e non solo a 9,99 euro al mese

La Vodafone, dunque, ha deciso di riproporre una promozione che in passato era stata particolarmente apprezzata dai suoi clienti, vale a dire ‘Vodafone Simple +20’. La promozione è rivolta ai nuovi clienti che attivano una nuova SIM o che decidono di procedere con la portabilità del numero da nuovo operatore. L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende: