Vodafone vs Tim, offerte telefonia mobile luglio 2018: quale conviene di più? | Promozioni operatori a confronto

Vodafone sfida Tim, costi di attivazione a confronto – Soffermandoci sui costi di attivazione delle offerte winback e/o operator attack di Vodafone nei negozi, va sottolineato come questi siano di 6 euro (in alcuni casi 5 euro o 5,20 euro). Il costo di una nuova sim Vodafone è di 5 euro, a cui va aggiunto il costo della prima ricarica presente sulla SIM. Il prezzo può essere diverso a seconda della disponibilità dello Store e delle offerte presenti sulla stessa SIM.

Per quanto riguarda, invece, i costi di attivazione delle offerte winback e/o operator attack di Tim presso i negozi, sono di 12 euro (anziché 32 euro) a patto di mantenere attiva la SIM per almeno 24 mesi. A tutto ciò va aggiunto anche il costo per l’acquisto della nuova SIM: 10 euro salvo ulteriori promozioni a livello locale.