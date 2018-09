WhatsApp, 10 trucchi che in pochi conoscono: ecco alcuni ‘segreti’ della nota App

WhatsApp, ecco 10 imperdibili trucchi che poche persone conoscono.

WhatsApp è universalmente riconosciuta come la migliore applicazione nel campo degli strumenti di messaggistica istantanea. Il suo successo si deve a tutte le interessanti novità che ogni giorno propone ai suoi utenti e che lo rendono di livello assolutamente superiore rispetto ai suoi competitor. In questo articolo vi andremo ad elencare 10 funzioni ‘segrete’ che in pochi conoscono. Eccole nel dettaglio:

Segnare i messaggi come non letti – A tutti sarà capitato di ricevere un messaggio, leggerlo, ma non avere il tempo di rispondere, rischiando di dimenticarsene. Grazie alla funzione “Leggi dopo”, il badge per il numero dei messaggi da leggere sarà ripristinato e ti fornirà un alert di lettura. Questa funzione si può abilitare sia per Android che per iOS. Su Android basterà tenere premuto il messaggio, scegliendo poi l’opzione dal menù in altro a destra, mentre su iOS si dovrà trascinare la schermata a destra.

Nascondere anteprime dei messaggi – Si tratta di una funzione che consente di nascondere il contenuto in anteprima del testo ricevuto che compare anche quando lo schermo è sbloccato. Per attivare questa funzione, basterà andare su Impostazioni > Notifiche > Notifiche a comparsa. A questo punto si dovrà selezionare lavoce Nessuna.

Mettere in evidenza le chat – Se si chattate sempre con la stessa persona e non avete intenzione di occupare inutile spazio in home, potete sfruttare il pin per le chat. Si tratta di una funzione che fissa in alto la conversazione preferita anche quando non si ricevono messaggi. Su Android è sufficiente selezionare la conversazione e premere l’icona della puntina in alto, mentre si iOS si dovrà scorrere verso destra.

Modificare le foto con stili originali – Prima di inviare una foto Whatsapp avrete la possibilità di renderla più bella, applicando filtri, emoticon e meme personalizzati. Basterà accedere all’editor delle immagini che si attiva prima di procedere con la condivisione della foto.

Aumentare o ridurre dimensione caratteri – Whatsapp consente di modificare la dimensione del carattere per ingrandirlo o ridurlo a seconda delle tue esigenze. Per riuscirsi, basterà andare sul menù Impostazioni, accedendo al sotto-menu Chat > Dimensione Carattere. A quel punto si potrà modificare la dimensione del carattere, scegliendo tra:

Piccole

Medie

Grandi

Nella seconda pagina potrete trovare altre funzioni segrete di Whatsapp che spesso non vengono sfruttate