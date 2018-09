Whatsapp, arriva una nuova funzione che fa felici gli utenti: ecco tutti i dettagli

Va sottolineato come la nuova funzione lanciata da WhatsApp per utenti Android sia valida per le immagini, ma non per GIF animate o filmati che, invece, non potranno essere visualizzati in anteprima nelle notifiche. Inoltre, ricordiamo che per poter usufruire di questa nuova interessante funzione, si dovrà ancora pazientare: gli sviluppatori infatti, convinti di lavorare ad una novità che potrebbe essere particolarmente apprezzata da tutti gli utenti, stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di rilasciarla nella sua versione definitiva. Di certo, però, è evidente come WhatsApp continui a lavorare per migliorare l’esperienza dei propri utenti e questa nuova funzione potrebbe rappresentare un ulteriore fiore all’occhiello per l’applicazione di messaggistica istantanea più conosciuta al mondo.