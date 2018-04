WhatsApp, con il nuovo aggiornamento arriva l’algoritmo che blocca le catene di Sant’Antonio.

WhatsApp: arriva l’algoritmo che ferma le catene di Sant’Antonio

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, gli utenti potranno stare al sicuro dalle cosiddette catene di Sant’Antonio, che in alcuni casi contengono anche fake news. Molti si lamentano infatti di ricevere messaggi a ripetizione, spesso con contenuto poco utile, oppure con link pericolosi, che nascondono truffe e tentativi di raggiro. Una soluzione è quella di cancellare subito il messaggio ricevuto, senza cliccarci sopra ed andare ad aprire dei link che nascondo insidie.

Non sempre però lo scopo delle catene è quello di truffare, ma in ogni caso può dare fastidio ricevere questi lunghi messaggi che sono spesso privi di senso. WhatsApp, con il nuovo aggiornamento ha messo a punto una funzione che permette di bloccare queste catene di Sant’Antonio, accontentando quindi tutti gli utenti che non ne potevano più di questi messaggi. Vediamo come funziona, nella pagina successiva. […]