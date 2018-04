WhatsApp sarà vietato ai minori di 16 anni in Europa. Ecco le nuove disposizioni

WhatsApp, arriva la censura in Europa: vietato ai minori di 16 anni – WhatsApp, dopo le ultime disposizioni della Comunità Europaea, si è allineato e vieta l’app di messaggistica ai minori di 16 anni in Europa. A quanto pare, però sembrerebbe solo in teoria. Le nuove disposizioni che, entreranno in vigore dal 25 maggio, non prevede l’obbligo di esibizione di un documento d’identità al momento della registrazione sull’app di messaggistica. Sostanzialmente il colosso della messaggistica chiedere ai nuovi o ai vecchi utenti se la propria età è superiore ai 16 anni. per avviare le nuove procedure imposte dall’Europa., la società fa sapere, attraverso un post sul proprio blog, che la compagnia “ha istituito una società all’interno dell’Unione europea per rispettare nuovi standard di trasparenza elevati relativi a come proteggiamo la privacy dei nostri utenti. In futuro abbiamo in programma di aggiornare le nuove disposizioni anche alle altre aziende di Facebook”. […]