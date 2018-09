WhatsApp, ecco alcune funzioni da scoprire per chi ha intenzione di conoscere al meglio i ‘segreti’ della nota App

WhatsApp, arrivano 5 nuovi trucchi: ecco tutte le novità da scoprire

WhatsApp è il sistema di messaggistica istantanea più conosciuto al mondo, ma oltre alla funzione di inviare i semplici messaggi di testo, presenta molte altre funzioni che la maggior parte degli utenti non conosce. In questo articolo vi sveleremo 5 ‘trucchi’ che potrebbero aiutarvi a sfruttare al meglio tutte le potenzialità della nota applicazione.

Inviare documenti – Attraverso WhatsApp è possibile inviare anche dei veri e propri documenti come ad esempio un file PDF o addirittura delle fatture o un bollettino di pagamento. Per poter procedere con l’invio di questi documenti, basterà andare sul ‘+’ a sinistra della barra di testo in una qualsiasi chat ed aprire il menù a tendina che darà all’utente la possibilità di scegliere il tipo di file da inviare.

Nuovo sistema di ‘Stati’ – Con i nuovi aggiornamenti WhatsApp ha offerto la possibilità agli utenti di condividere una foto o un messaggio di testo con i degli amici più stretti oppure in maniera assolutamente pubblica con tutti coloro che hanno il vostro contatto telefonico. Mentre si visualizza lo stato, basterà scorrere verso l’alto e sarà possibile rispondere.

WhatsApp Desktop Client – La maggior parte di coloro che utilizzano questa applicazione lo fa attraverso il proprio smartphone. Questa applicazione, però, è disponibile anche attraverso il sito di WhatsApp oppure mediante un client che va sul PC. Dopo l’installazione, l’utente dovrà scannerizzare un QE code su WA e questo passaggio gli consentirà di collegarsi sull’account presente sullo smartphone. Attraverso questa funzione potrete messaggiare tramite il PC, ma esiste una condizione affinché tutto ciò possa accadere: ossia che lo smartphone sia sufficientemente carico.

