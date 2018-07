WhatsApp, c’è l’annuncio ufficiale: arrivano le chiamate audio e video di gruppo

WhatsApp, arrivano le chiamate audio e video di gruppo

Ci siamo, la novità è stata annunciata anche sul blog ufficiale. Su WhatsApp arrivano le chiamate audio e video di gruppo per le applicazioni mobile, disponibili sia per iOS che per Android. Le chiamate, si potranno effettuare con un massimo di quattro partecipanti. Basta avviare una videochiamata e poi premere sul tasto in alto a destra per aggiungere nuovi partecipanti. Questa funzione sarà disponibile per tutti entro qualche giorno.

Anche le videochiamate di gruppo utilizzano la criptazione end-to-end per tutelare i dati scambiati e sono state progettate per funzionare nel migliore dei modi possibili, anche in qualsiasi condizione di rete. Questa funzione è già disponibile su WhatsApp per Android e iOS e si può già provare. WhatsApp anticipa l’arrivo delle videochiamate di gruppo su FaceTime, che arriveranno solo con iOS 12 tra un mese e mezzo circa, alla fine di settembre. WhatsApp spiega che gli utenti trascorrono oltre 2 miliardi di minuti al giorno in chiamate, per questo motivo era indispensabile abilitare questa funzione sull’app di messaggistica più usata al mondo. […]