Ecco la truffa che sta girando su WhatsApp e che ha frodato i soldi di migliaia di utenti che hanno abboccato ad un link truffaldino.

WhatsApp, nuovo messaggio truffa sulla multa ai clienti Wind, Tim e Vodafone

WhatsApp è ormai diventata una sorta di compagna di viaggio per milioni di utenti, che la usano quotidianamente per scambiare messaggi con parenti, amici e colleghi o anche per giocare e informarsi. Negli anni è diventata l’app di messaggistica ‘perfetta’ anche se tutto è sempre migliorabile. Una App che ha rivoluzionato in modo radicale il nostro modo di comunicare con gli altri e di relazionarci. Ma in termini di sicurezza, i passi in avanti compiuti non sono stati sufficienti ad evitare che altre spiacevoli situazioni potessero prendere il sopravvento mettendo a rischio la serenità degli stessi utenti che usano costantemente WhatsApp.

In queste ore, molti si sono lamentati del fatto di ricevere costantemente messaggi tipici delle cosiddette ‘Catene di Sant’Antonio’ mirate a truffare denaro. Per questo motivo, i centri di assistenza sono stati presi d’assalto da tantissimi utenti iscritti alla piattaforma che hanno voluto rappresentare il proprio disagio per essere stati defraudati del proprio denaro.

Gli utenti lamentano di aver ricevuto un messaggio recante una presunta ‘multa’ di 280 euro che sarebbe stata comminata loro per l’uso improprio dell’app di messaggistica. Nel messaggio viene incluso un link che consentirebbe di evitare di pagare l’intera somma, pagando immediatamente una parte della sanzione comminata. Se avete ricevuto questo tipo di messaggio, sappiate che si tratta di una truffa. Un raggiro che ha già mietuto diverse vittime che hanno pagato i 35 euro richiesti abboccando alla richiesta dei vili estortori. Purtroppo non si tratta di un episodio raro. […]