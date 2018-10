WhatsApp, attenzione al bug che fa scomparire i messaggi nelle chat

Dopo un attento studio, gli sviluppatori di WhatsApp sono risaliti al problemi: le chat cancellate erano quelle più vecchie di tre anni e sembra che tutto sia partito da un patch di sicurezza rilasciato appositamente per il Samsung Galaxy S9 Plus. Il portale specializzato WABetaInfo ha suggerito che possa trattarsi di un bug, che però riguarda, per fortuna, solo alcuni utenti. Problemi simili si sono avuti mesi fa, anche se quello di questi giorni riguarda una schiera circoscritta di utenza. Al momento non si sa se il problema si può diffondere su altri dispositivi, pertanto, è opportuno segnale qualsiasi anomalia.