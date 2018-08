E’ stato dimostrato che un utente facente parte di una chat su WhatsApp, ha la possibilità di modificare i messaggi di altre persone

WhatsApp, attenzione alla falla: hacker possono leggere e inviare messaggi al tuo posto – WhatsApp da tempo ha iniziato una vera e propria guerra contro la diffusione delle fake news. Di recente, ad esempio, la nota app di messaggistica istantanea del gruppo Facebook ha introdotto un limite alla possibilità di inoltrare i contenuti media per evitare il proliferare di bufale che in paesi come l’India hanno avuto gravissime conseguenze. Ma i tecnici dell’azienda israeliana produttrice di dispositivi di rete e software ‘Check Point’ hanno individuato un bug nel sistema che rischia di agevolare proprio le fake news. E’ stato dimostrato che un utente facente parte di una chat su WhatsApp, ha la possibilità di modificare i messaggi di altre persone e attribuirgli parole mai scritte. Ma non solo: si può anche inviare dei messaggi ad un ristretto membro di utenti del gruppo. Nonostante WhatsApp usi un efficace algoritmo di cifratura end-to-end, coloro i quali partecipano attivamente a una conversazione di gruppo hanno comunque la chiave per la decodifica dei messaggi. Dall’analisi effettuata dagli esperti di sicurezza informatica di CheckPoint Technologies, la vulnerabilità sarebbe particolarmente pericolosa per i Gruppi WhatsApp. Un hacker che fosse in grado di sfruttarla, infatti, potrebbe compiere tre azioni particolarmente destabilizzanti per l’equilibrio di uno dei tanti gruppi presenti sulla piattaforma di messaggistica istantanea.[…]