Tra le novità dell’aggiornamento del 12 novembre, WhatsApp ha previsto anche la cancellazione dei file risalenti a oltre 12 mesi fa. La novità riguarda gli utenti Android, non gli iPhone user

WhatsApp cancellerà foto e video vecchi di un anno: ecco come salvarli

WhatsApp continua ad annunciare novità. Dopo aver annunciato un nuovo sistema di protezione degli utenti contro le famigerate ‘Catene di Sant’Antonio’, l’app di instant messaging più utilizzata al mondo ha in mente altre modifiche. Questa volta, però, non si tratta di un servizio favorevole ai fruitori, bensì di una modifica che potrebbe provocare non pochi disagi.

L’aggiornamento del sistema che sarà fatto partire il prossimo 12 novembre, infatti, prenderà di mira anche il sistema di archiviazione di chat, foto e video condivise sulla piattaforma di proprietà di Facebook Inc. In particolare, i media risalenti a oltre un anno fa saranno cancellati di default.

La questione interessa esclusivamente gli utenti di dispositivi Android dato che l’inghippo riguarda un accordo tra Google e i vertici Facebook. Tra i due colossi esiste un accordo che permette a chi utilizza WhatsApp con smartphone che impiegano il sistema operativo di Google di immagazzinare i file su Google Drive, il cloud di Big G. L’intesa, però, interessa solo le produzioni digitali risalenti agli ultimi 12 mesi. Come fare con le altre, dunque? […]