Whatsapp, chiusi improvvisamente migliaia di account: ecco cosa sta accadendo

La prima funzione che vogliamo indicarvi riguarda il risparmio dati Whatsapp: spesso, infatti, capita di restare a corto di Giga e l’app di Whatsapp di certo contribuisce all’esaurimento del traffico dati. Per evitare di esaurire i Giga esiste una funzione che può rivelarsi molto utile: andando alla voce presente nel menù ‘Impostazioni‘, sarà possibile selezionare la checkbox ‘consumo dati ridotto’ che si avvierà nel momento in cui avrà inizio una chiamata su Whatsapp. Questa scelta andrà a discapito della qualità della chiamata, ma consentirà di risparmiare traffico dati.

La seconda funzione di Whatsapp riguarda la possibilità di cancellare un messaggio inviato prima che sia troppo tardi: è capitato a tutti di inviare un messaggio, salvo poi rendersi conto di aver commesso una vera e propria gaffe. Se la spunta blu tarda ad arrivare – e quindi la persona alla quale avete inviato il messaggio non lo ha ancora letto – si è ancora in tempo per evitare che quel messaggio venga letto. Selezionando quel messaggio, infatti, potete scegliere la voce ‘elimina per tutti’: Whatsapp a quel punto cancellerà in maniera definitiva quel messaggio sia dal vostro storico personale, sia alla persona alla quale lo avete inviato.