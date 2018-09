WhatsApp, chiusi tantissimi account: ecco cosa sta accadendo

WhatsApp, ecco tre trucchi che non conosci – WhatsApp mette a disposizione degli utenti tantissime funzioni, molte delle quali sono poco conosciute. In questo articolo ve ne elenchiamo tre:

Cambiare il carattere di Whatsapp: per usare questa funzione basterà evidenziare una qualsiasi parola, selezionando poi la voce ‘Carattere’ per cambiare la forma della nostra parola o, addirittura, di un’intera frase. E’ possibile metterla in evidenza, scrivendola in grassetto, oppure farla comparire in corsivo se si tratta di una citazione o di un virgolettato.

Nascondere l’immagine del profilo: alcuni utenti non vogliono rendere pubblica l’immagine del profilo. Per nasconderla, basta procedere in questo modo: Impostazioni > Account > Privacy > Immagine del Profilo

Da ‘Immagine del profilo’ avrete la possibilità di decidere chi potrà o non potrà vedere la vostra foto scegliendo tra:

Nessuno

I miei contatti

Tutti

Aumentare o ridurre dimensione caratteri – Whatsapp consente anche di modificare la dimensione del carattere per ingrandirlo o ridurlo a seconda delle vostre esigenze. Per riuscirci, sarà sufficiente andare sul menù Impostazioni, accedendo al sotto-menù Chat > Dimensione Carattere. A quel punto si potrà modificare la dimensione del carattere, scegliendo tra: