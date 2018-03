Ecco come fare per creare un profilo WhatsApp invisibile e come chattare in gran segreto con l’app di messaggistica.

WhatsApp, come creare un profilo invisibile ? Ecco la soluzione

Vuoi chattare in segreto su WhatsApp ? Allora è meglio se ti crei un profilo invisibile. Cos’è un profilo invisibile ? Leggi questo articolo e capirai come scoprire un trucco importante per muoverti in incognito nell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Per profilo invisibile WhatsApp si intende quel contatto che il sistema non riesce a sincronizzare perché viene celato nei gruppi speciali della rubrica del telefono. Ovviamente questo è possibile solo per chi utilizza smartphone Android, mentre chi utilizza iPhone sa perfettamente che iOS non supporta i contatti nascosti.

Dovremo essere bravi a manomettere la rubrica per nascondere i contatti segreti memorizzati nel telefono allo scopo di lasciarli visibili nella lista contatti di WhatsApp. Anche se può sembrare una banalità, attraverso un profilo invisibili possiamo poi ricorrere ai trucchi per difendere l’account. Ad esempio possiamo usare il blocco con password o nascondere la chat e quindi comunicare in gran segreto. Per creare un profilo invisibile dovremo scegliere i contatti da nascondere. Una volta che hai annotato il nome di questi contatti, per farli sparire dalla rubrica si dovrà creare un gruppo apposito e poi renderlo invisibile. Si dovrà assegnare al gruppo tutti i contatti che si vogliono celare per poi aggiornare la lista contatti. Successivamente si potrà trovare il dettaglio dei passaggi da seguire per creare i profili invisibili WhatsApp su Android. […..]