Ecco una guida su come usare WhatsApp per effettuare il backup dei messaggi e recuperare le foto cancellate.

WhatsApp, come effettuare correttamente il backup e recuperare le foto cancellate

WhatsApp è l’app di messaggistica che vanta il maggior numero di utenti in tutto il mondo. Ogni giorno milioni di persone si scambiano messaggi tra loro e molto spesso si commette un errore nell’invio degli stessi messaggi e bisogna essere tempestivi nell’eliminarli. Oggi esiste una nuova funzione dedicata, mirata proprio ad eliminare i messaggi inviati per errore mentre quelli che abbiamo cancellato per errore possiamo recuperarli. Per farlo dobbiamo utilizzare il backup che WhatsaApp crea dei messaggi inviati ma anche dei file, delle immagini e dei video contenuti nelle chat che abbiamo eliminato.

Si dovrà ripristinare un backup precedente ed effettuare il recupero ma solo se l’opzione backup su WhatsApp è stata attivata, altrimenti il recupero non sarà possibile. Ma cosa fare per configurare il backup ? Andiamo su Impostazioni e clicchiamo sulla scheda Chat. Una volta aperta, andiamo su backup della chat dove saranno disponibile tutte le informazioni relative al backup. Sarà possibile impostare il tipo di backup da collegare al nostro account di Google e fissare la cadenza della copia online dei messaggi che potrà essere quotidiana, settimanale o mensile. Nell’impostazione possiamo anche decidere se vogliamo includere anche i video o i file.

Cosa dobbiamo fare invece per ripristinare i vecchi messaggi ? L’articolo prosegue nella pagina successiva. [….]