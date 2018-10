WhatsApp, ecco come utilizzare alcune funzioni poco conosciute per tutelare la privacy.

WhatsApp, come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi

Gli utenti che utilizzano l’app di messaggistica, WhatsApp, conoscono alla perfezione tutte le funzioni che l’applicazione include e sono davvero tantissime. Conoscendo tutte queste funzioni si può ottimizzare l’uso di questa utilissima app e utilizzarne al meglio gli strumenti a disposizione.

Ogni giorno, milioni di utenti, utilizzano WhatsApp per comunicare in modo rapido, per inviare foto e file e rimanere in contatto con le persone importanti. Ma non tutte le funzioni sono conosciute a fondo. Esiste, ad esempio, una maniera semplice per evitare di farsi vedere online, anche per evitare che altri possano vedere l’ultimo accesso effettuato sulla piattaforma.

Esiste anche un modo per entrare in chat e apparire invisibili agli altri, mediante una app presente su Play Store che è molto semplice da utilizzare. L’applicazione, ormai nota a moltissime persone, si chiama Unseen e si può scaricare in modo assolutamente gratuito e consente di intercettare ogni messaggio. Questa applicazione consentirà agli utenti di poter entrare nelle chat di WhatsApp senza entrarci effettivamente, in modo tale da poterne leggere i messaggi senza apparire online. [….]