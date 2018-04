WhatsApp, è possibile recuperare foto e video cancellati.

WhatsApp, come recuperare foto e video cancellati

WhatsApp, chi vuole recuperare foto, video e audio cancellati magari senza volerlo, può farlo con le versioni Android 2.18.106 e 2.18.110, dove è presente una nuova funzione, adatta a questo scopo. WhatsApp finora, conservava in memoria sui suoi server tutti i video, audio e foto non scaricati per un mese. Poi però, al download da parte dell’utente, cancellava la copia. Tramite l’account @WABetaInfo, vengono spiegate le nuove funzionalità. Nell’ultima versione 2.18.113, per i dispositivi Android, è possibile scaricare senza problemi i media ricevuti anche 2 mesi fa. Eccezion fatta per quale errore, vanno a buon fine anche i download di media di circa tre mesi fa.

Per recuperare foto, video e audio WhatsApp cancellati, il messaggio che conteneva il file, non dovrà essere stato eliminato. Qualsiasi immagine, filmato, oppure un documento di lavoro condiviso potrà essere recuperato, anche di 2-3 mesi fa. Al momento, è possibile effettuare questa operazione, solo sulla versione Android dell’applicazione di messaggistica. […]