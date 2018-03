WhatsApp, è possibile recuperare messaggi e conversazioni eliminate: ecco come. Tre novità in arrivo col prossimo aggiornamento: note vocali, GIF, catene di Sant’Antonio

WhatsApp, come recuperare i messaggi cancellati (e altre tre novità in arrivo) – Novità in arrivo per gli utenti di WhatsApp. La più popolare applicazione di messaggistica istantanea, infatti, con l’aggiornamento 2.18.93 introdurrà funzionalità molto interessanti riguardanti le note vocali, le GIF e le catene. Ma andiamo con ordine e partiamo innanzitutto da un’altra funzionalità che non tutti gli utenti conoscono.

Su WhatsApp, infatti, è possibile recuperare i messaggi cancellati. Come fare? Innanzitutto bisogna attivare il backup (si attiva nelle impostazioni), da salvare in un cloud di rete, che andrà poi ripristinato quando vorremo recuperare i messaggi eliminati o persi. E non è tutto: il prossimo aggiornamento, infatti, proteggerà gli utenti dallo spam e in particolare dalle catene di Sant’Antonio, ovvero quei messaggi spediti per l’appunto a catena con lo scopo di avere una diffusione sempre maggiore. L’applicazione sarà presto in grado di riconoscere questi messaggi ed eliminarli automaticamente.