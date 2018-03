WhatsApp, come scoprire se qualcuno ha bloccato il vostro profilo

WhatsApp, profilo bloccato? Ecco come scoprirlo

Siete curiosi di scoprire se vi hanno bloccato su WhatsApp? Chi vi blocca non solo non vuole essere più “spiato”, ma in questo modo eviterà anche di ricevere messaggi da parte vostra. Si può provare a vedere se il contatto ha letto il messaggio che abbiamo inviato. Questo però non basta, perchè se non c’è la spunta blu, ma è presente la doppia spunta grigia, significa che comunque il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Se la spunta grigia è una sola invece, vuol dire che il messaggio ancora non è stato ricevuto. Potrebbe essere il segnale giusto, ma non basta. Infatti, può capitare che il contatto in questione in quel momento non è connesso alla rete.

Si può verificare a questo punto se il contatto si è connesso recentemente su WhatsApp. Se siamo stati bloccati infatti, non ci sarà possibile visualizzare l’orario dell’ultimo accesso e nemmeno l’immagine del profilo. In alcuni casi però si può impedire lo stesso la visualizzazione di queste informazioni, settando l’account scegliendo le opzioni desiderate. Allora qual è il metodo giusto? I dettagli nella pagina successiva. […]