WhatsApp ha deciso di seguire l’esempio di Telegram ed ha introdotto una novità molto interessante: si tratta del nuovo ‘Tema scuro’

WhatsApp come Telegram, arriva una grande novità: ecco tutti i dettagli

Nel corso degli anni WhatsApp è diventato il sistema di messaggistica istantanea più popolare al mondo, ma nonostante questo, continua a migliorarsi, nel tentativo di offrire a chi ne fa uso un’esperienza sempre migliore.

LEGGI ANCHE: WhatsApp, arrivano 5 nuovi trucchi: ecco tutte le novità da sapere

Nelle ultime ore sembra che WhatsApp abbia deciso di seguire le orme di Telegram per quanto riguarda i cosiddetti ‘Temi Scuri’. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da ‘wabetainfo’, infatti, sembra che gli sviluppatori della nota applicazione stiano lavorando all’introduzione del ‘Tema Scuro’ per gli utenti: in altre parole chi fa uso di WhatsApp avrà la possibilità di utilizzare una grafica che prevede una colorazione nera. Si tratta di una novità che nei mesi scorsi era stata introdotta su Telegram e che ora anche WhatsApp potrebbe decidere di mettere a disposizione dei propri utenti.

Allo stato attuale non si sa ancora quando sarà possibile vedere concretamente questa novità su WhatsApp e, soprattutto, non si sa se la versione contenente anche il ‘Tema Scuro’ sarà disponibile nella versione pubblica. Spesso, infatti, WhatsApp ha sperimentato delle novità in versione Beta che poi non sono state mai rilasciate nella versione utilizzata dagli utenti. Nella seconda pagina potrete trovare altre informazioni sul ‘Tema Scuro’ di WhatsApp […].