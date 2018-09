WhatsApp: con il nuovo aggiornamento su iOS, si possono visualizzare foto e video senza aprire la chat.

WhatsApp: ecco come vedere video e foto senza dover aprire la chat

WhatsApp, arriva una nuova funzione per visualizzare foto e video senza aprire la chat. L’aggiornamento per ora interesserà solo i dispositivi iOS 10 e le versioni successive, ma presto arriverà anche su Android. Qualche volta è capitato a tutti probabilmente di leggere un messaggio su WhatsApp senza entrare nell’applicazione, così da non far capire al mittente che è stato visualizzato. Se però si tratta di un’immagine o di un video, bisogna accedere per forza.

Con il nuovo aggiornamento però, c’è una funzione che risolve questo problema. Chi ha un iPhone, basta che scorra la notifica verso sinistra toccando visualizza, per guardare il contenuto multimediale: immagini, video o GIF animate, senza che gli altri se ne accorgano. In questo modo non comparirà la doppia spunta blu, simbolo del contenuto visualizzato dal destinatario, ma neppure l’informazione sullo stato. Questo aggiornamento è volto a migliorare la privacy degli utenti. Attualmente l’aggiornamento è disponibile soltanto per dispositivi con iOS 10 e versioni successive. Presto però, arriverà anche sui telefonini Android. […]