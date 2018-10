In arrivo l’aggiornamento di WhatsApp che introdurrà nuovi sistemi di sicurezza per proteggere gli utenti dalle truffe. Ecco come funzionerà

WhatsApp: con il nuovo algoritmo aumenta la sicurezza per gli utenti

WhatsApp si prepara a modificare il proprio algoritmo. Il nuovo aggiornamento dell’app porterà interessanti novità che riguarderanno, in particolar modo, la sicurezza per gli utenti e dovrebbe garantire standard di protezione maggiori rispetto a quelli in vigore ora.

L’applicazione del gruppo Facebook Inc. conta circa 1,5 miliardi di utenti attivi ogni mese in tutto il mondo e, inevitabilmente, si espone a un altissimo rischio di truffe. Grazie all’introduzione del nuovo protocollo, sarà possibile decriptare e bloccare i tentativi di truffe tramite chat.

Tra i raggiri informatici più pericolosi vi sono certamente le celebri catene, stringhe di messaggi copia-incollati e inviati su chat singole e gruppi al fine di spingere gli utenti a condividere i propri dati sensibili o ad accedere a siti di phishing. Grazie all’aggiornamento dell’app, però, riuscire a eludere i sistemi informatici diventerà, per gli hacker, decisamente più problematico. Nel concreto, il sistema sarà in grado di impedire l’invio di messaggi pirata, bloccando sul nascere ogni tentativo di raggiro. […]