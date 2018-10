WhatsApp introdurrà presto i banner pubblicitari all’interno dell’applicazione. Forse, entro il 2019 tutti saremo raggiunti da banner adv. Ma sui dispositivi Apple i test sono già in corso

WhatsApp, dal 2019 arriva la pubblicità: ecco tutti i dettagli

WhatsApp sta affrontando una fase di forti cambiamenti dal punto di vista del management e, in modo direttamente correlato, anche delle strategie di business. L’app di instant messaging più utilizzata al mondo può contare su un bacino d’utenza impressionante – si parla di circa 1 miliardo e mezzo di utenti attivi ogni mese al mondo – cui non corrisponde nessuna modalità di monetizzazione diretta del servizio.

Come anticipato in un articolo qualche giorno fa, i due fondatori di WhatsApp, Brian Acton e Jan Koum, hanno deciso di cedere le proprie quote azionarie, lasciando fondamentalmente la strada spianata a Mark Zuckerberg per la realizzazione del proprio progetto di conversione in denaro del sistema di messaggistica. Le vie individuate dal numero 1 di Facebook Inc. sarebbero in particolare due: ripristinare un costo in abbonamento per gli utenti dell’app e l’inserimento di pubblicità all’interno del sistema. Se per la prima soluzione si parla solo di rumors indiscrezioni, ben più concreto appare il progetto di advertisingm che potrebbe essere implementato entro il 2019.

I primi a essere interessati del cambiamento potrebbero essere i proprietari di iPhone: le ultime voci di corridoio, infatti, suggeriscono che a breve potrebbe essere lanciato il primo test sui dispositivi iOs, che per la prima volta si potrebbero ritrovare banner pubblicitari sulla schermata del proprio account. […]