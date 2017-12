WhatsApp supporterà i dispositivi Windows Phone 8.0 e Blackberry 10 fino al 31 dicembre

WhatsApp dal 31 dicembre non supporterà più i seguenti dispositivi

WhatsApp, l’app di messaggistica più famosa al mondo, terminerà il proprio supporto per alcuni tipi di dispositivi, più vecchi rispetto agli ultimi usciti sul mercato. Si tratta degli smartphone dotati di un sistema operativo Windows Phone 8.0 e BlackBerry 10. WhatsApp ha comunicato che il supporto per le piattaforme Microsoft e BlackBerry terminerà il prossimo 31 dicembre 2017. Il servizio di messaggistica continuerà comunque a funzionare, però ci saranno alcune limitazioni.

Anche altri sistemi operativi non verranno più supportati, ma in altre date. Ad esempio, Android 2.3.7 Gingerbread sarà supportato fino al 1 febbraio 2020, Nokia S40 fino al 31 dicembre 2018. Per i sistemi Windows Phone 8.0, BlackBerry OS e BlackBerry 10 invece, il supporto di WhatsApp terminerà tra pochissimi giorni, per la precisione il 31-12-2017. L’applicazione continuerà a funzionare anche dopo la scadenza, ma gli utenti avranno alcune limitazioni: non potranno ad esempio creare nuovi account né verificare di nuovo quelli già esistenti. WhatsApp però comunica che anche altre funzionalità potrebbero non essere più disponibili. Come fare per risolvere questo problema? […]