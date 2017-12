WhatsApp down, oggi, domenica 31 dicembre 2017: l’app non funziona da diversi minuti

WhatsApp down a Capodanno: l’app è ritornata a funzionare oggi 31 dicembre 2017

Aggiornamento ore 21:05 WhatsApp è ritornato a funzionare da pochi minuti dopo un down che è durata circa 1 ora e 30 minuti

Aggiornamento ore 20:40 WhatsApp continua a non funzionare. Forse sono stati i troppi auguri per il nuovo anno. Fatto sta che WhatsApp sta riscontrando grossi problemi di funzionamento. L’app di messaggistica è infatti fuori uso, proprio mentre in Italia si avvicina il conto alla rovescia per il nuovo anno. Su Twitter l’hashtag #WhatsAppdown è diventato trend topic.

Sono segnalati malfunzionamenti della popolare chat in larga parte d’Europa e in America Latina. Come segnala il sito Downdetector.com, l’app ha problemi, oltre che nel nostro Paese, soprattutto in Olanda, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Austria, Turchia

WhatsApp non funziona in questo momento. Sono arrivate diverse segnalazioni del down dell’app di messaggistica istantanea.