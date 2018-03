Ecco alcuni esempi giochi divertenti da fare su WhatsApp insieme ai nostri amici, utilizzando le chat dei gruppi.

WhatsApp, ecco come giocare in chat e divertirsi con gli amici

WhatsApp non è solo un app di messaggistica utile per rimanere in contatto facilmente con amici e colleghi ma può anche diventare uno strumento ludico, per potersi divertire anche in compagnia, con dei passatempi divertentissimi. In questo articolo vedremo quali sono i giochi più utilizzati nelle chat. Ricordiamo che questi giochi possono essere utilizzati anche in altri social network.

Uno dei giochi più amati dagli utenti di WhatsApp è Game of Names. Il nome ricorda proprio l’amatissima serie tv ‘Game of Thrones’ il trono di spade. Si tratta di un gioco nel quale gli utenti dovranno dimostrare abilità nel saper scrivere un nome e il nome successivo utilizzando l’ultima lettera della parola precedente. Se il primo giocatore, ad esempio, scrive il nome William, l’utente successivo dovrà scrivere un nome che inizia con la lettera ‘M’.

Un altro gioco molto popolare è Verità o Sfida. Il giocatore è messo di fronte all’alternativa di rispondere sinceramente ad una domanda di un concorrente rivale o optare per la sfida, inviando una fotografia o un video che soddisfi le pretese del concorrente. Il terzo gioco si chiama Indovina l’oggetto. Si invia una fotografia di un oggetto non visibile in modo chiaro. Successivamente la foto viene inviata al gruppo o all’amico con il quale si gioca. A vincere, ovviamente, sarà colui che indovinerà di che oggetto si tratta. Nella pagina successiva vi consiglieremo altri giochi da fare su WhatsApp. […]