WhatsApp, ecco come “resuscitare” i messaggi che gli amici decidono di cancellare in chat

WhatsApp, ecco come intercettare i messaggi cancellati dagli altri in chat – WhatsApp, con l’introduzione dei messaggi cancellabili all’interno della chat, ha fatto felici molti utenti. Messaggi che, una volta, cancellati non possono essere più ripresi. Ma questa condizione, ovviamente, ha incuriosito talvolta i destinatari di quei messaggi, poi cancellati. Gli sviluppatori di Whatsapp, hanno, anche per ragione di privacy, hanno deciso di non far “riprendere” i messaggi cancellati. Anche le notifica di ricezione, una volta eliminato il testo, saranno del tutto cestinate. La curiosità di leggere quei messaggi è comunque alta, per questo motivo alcuni programmatori hanno creato un’app, disponibile su Google Play, che è utile per visualizzare un messaggi non più disponibile. Sul proprio cellulare bisogna scaricare “Notification Story” che non è altro che un’app che si basa sulla memorizzazione di tutte le notifiche in entrata.