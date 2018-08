WhatsApp, ecco come rendere più belli i messaggi di testo

WhatsApp, come cambiare i caratteri di testo nelle chat

WhatsApp è la chat di messaggistica più diffusa al mondo. Non tutti sanno che con la chat dell’applicazione è possibile scrivere in quattro diversi modi di scrittura. Vediamo come si possono modificare i caratteri di testo, per rendere più belli i nostri messaggi.

Molte funzioni su WhatsApp vanno settate, ma sono anche divertenti da scoprire e poi successivamente da utilizzare. Cambiare caratteri può risultare interessante e allo stesso tempo simpatico, magari può essere una buona idea per chi vuole fare colpo. È molto facile cambiare carattere, la procedura è molto semplice. Provate a scrivere un testo senza inviarlo, selezionatelo cliccandoci sopra e poi tenete premuto per qualche secondo. Dopo averlo evidenziato, cliccate sui tre pallini che compaiono in alto a destra, Si apre un menù e quindi potrete scegliere tra quattro differenti caratteri. Le tipologie di scrittura che possono essere utilizzate sono grassetto, corsivo, barrato e monospaziato. Se la persona a cui mandate il messaggio non è a conoscenza di questa soluzione, potrete sicuramente suscitare un certo interesse o colpirla. […]