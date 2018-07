WhatsApp è una delle applicazioni più spiate del web e su internet

WhatsApp, ecco come vi stanno spiando senza che ve ne accorgiate – Whatsapp è l’applicazione di messagistica più usata al mondo, ma è anche quella più ambita dagli hacker e da chi vuole spiare. Uno sconosciuto non avrebbe nessun motivo di entrare dentro il profilo WhatsApp altrui per leggere i messaggi, quindi sicuramente si tratta di qualcuno ‘vicino’ all’utente spiato. Per scoprire se qualcuno ci sta spiando, si dovrebbe intanto controllare il proprio WhatsApp web. Magari dopo un collegamento su WhatsApp dal pc di un amico o un conoscente, ci si è dimenticati di fare il log out e dunque potremmo essere rimasti collegati ad un altro pc. Per controllare i dispositivi collegati al nostro account di messaggistica, basterà andare su Impostazioni- WhatsApp Web e controllare tutti i dispositivi connessi. Se risulta un accesso recente che in realtà l’utente non ha fatto o addirittura si risulta collegati nello stesso momento in cui stiamo controllando le impostazioni, vuol dire che qualcuno ci spia. Qualsiasi persona possa essersi connessa ad un profilo Whatsapp di un’altro utente, ha avuto sicuramente la possibilità di tenere in mano il cellulare di quest’ultimo per collegarsi al sito web dell’App di messaggistica.