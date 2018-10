WhatsApp, ecco il trucco per capire se la tua dolce metà ti tradisce

WhatsApp, alcuni consigli pratici per capire se il vostro partner sta flirtando con un’altra persona.

WhatsApp oltre che ad essere un utile strumento per comunicare può diventare facilmente il regno dell’infedeltà. Le chat, in genere, sono uno strumento facile per comunicare con chiunque, per fare amicizie e anche per flirtare in incognito. Ci sono alcuni indizi che le persone più scaltre nell’uso di WhatsApp utilizzano per scoprire se il partner sta tramando qualcosa. In questo articolo potrete capire quali sono i contatti che la nostra dolce metà utilizza maggiormente e quali tipi di rapporto sta sviluppando.

Ovviamente la premessa è quella di entrare in possesso dello smartphone. Impresa non di poco conto, anche perchè i sistemi per blindare i cellulari, come scansione oculare e lettore di impronte, rendono sempre più complicato riuscire ad accedere all’interno del sistema. Un utente accorto, potrebbe anche impostare il blocco per evitare l’accesso a WhatsApp ad occhi indiscreti. Ma se riuscite, per una combinazione favorevole di fattori, ad entrare nello smartphone del vostro partner, allora potrete agire rapidamente per capire se vi tradisce o no. Molto probabilmente, se sta usando l’app di messaggistica per flirtare con un’altra persona, avrà cancellato le stesse chat. Andate subito nella cronologia per vedere cosa è stato realmente eliminato. A questo punto, è fondamentale entrare nel menù impostazioni dell’applicazione selezionando poi la sezione Utilizzo Dati e Archivio. Cliccando su Dati Archivio avrete un chiaro quadro dello storico delle chat con nomi e cognomi dei profili contatti frequentemente dal vostro compagno. [….]