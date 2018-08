Whatsapp, ecco la funzione che vi consente di parlare con più contatti senza usare i gruppi

Whatsapp, vi sveliamo la funzione che può consentirvi di inviare lo stesso messaggio a 2 o più persone nel medesimo istante, senza utilizzare i gruppi

Al giorno d’oggi WhatsApp rappresenta lo strumento più utilizzato al mondo per scambiarsi messaggi in maniera simultanea o per inviare foto, video e file. Ognuno di noi, all’interno delle varie conversazioni presenti su Whatsapp, ha diversi gruppi con i quali interagisce in maniera quotidiana o quasi. La funzione dei ‘gruppi’, inoltre, è particolarmente comoda nel momento in cui ci si trova a dover organizzare delle feste di compleanno o qualsiasi tipo di evento.

Spesso e volentieri questa funzione viene utilizzata in maniera eccessiva, con molti utenti che finiscono per creare dei nuovi gruppi per motivazioni futili o, ad esempio, per comunicare un semplice messaggio. In pochi, però, sono a conoscenza del fatto che esiste una funzione che consente di contattare due o più amici senza dover necessariamente ricorrere alla creazione di un nuovo gruppo.

Esiste infatti la possibilità di creare le cosiddette ‘Liste Broadcast‘, con le quali possiamo inviare lo stesso messaggio a 2 o più persone nel medesimo istante. Nella seconda pagina potrete trovare ulteriori informazioni su questa funzione […]