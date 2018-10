Si chiama Picture in Picture ed è la nuova funzione di WhatsApp già presente su iOs e in beta test su Android. Ora sarà possibile riprodurre i video ricevuti in chat senza accedere a un app per lo streaming. In arrivo anche nuovi adesivi

WhatsApp, ecco la funzione per riprodurre i video ricevuti senza uscire dall’app

Se WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, le ragioni sono anche dovute alla continua innovazione apportata dal sistema di proprietà Facebook, sempre pronto a sorprendere i propri utenti con trovate e funzioni aggiuntive.

L’ultima trovata riguarda il sistema di riproduzione dei video. Vi è mai capitato di ricevere in chat il link di un video che, per essere visualizzato, richiedeva l’accesso a YouTube, Facebook o Instagram? Probabilmente sì. La scomodità, in tal caso, consiste nella costrizione ad abbandonare la chat per poter visualizzare il filmato. Da ora, WhatsApp rende le cose più semplici grazie a una nuova funzione.

L’ultima trovata si chiama Picture in Picture (PiP), sarebbe già utilizzabile sui dispositivi iOs e in fase di beta test su quelli Android. In pratica, grazie alla nuova funzionalità, sarà possibile avviare lo streaming della clip direttamente sull’app, continuando a interagire con il mittente del video o, in caso di gruppi, con tutti gli altri utenti attivi. Il video riprodotto potrà essere spostato in alto o in basso sullo schermo, proseguendo nella scrittura dei messaggi.

Al momento, l’implementazione del servizio presenta ancora alcune criticità. Su tutte, il sistema PiP non permette di spostare il cursore dello streaming, ma consente solo la riproduzione dall’inizio alla fine del filmato. Inoltre, Picture in Picture si attiva all’interno della chat in cui è stato inviato il video e cessa di funzionare in caso di chiusura dell’app o di uscita dalla conversazione.

