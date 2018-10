WhatsApp, in arrivo aggiornamento su Android per implementare la funzione di risposta rapida nelle chat di gruppo, ecco come usarla

WhatsApp, ecco la nuova funzione per rispondere in fretta ai messaggi in entrata – Dopo Ios WhatsApp ha deciso di fornire anche su Android la funzione di risposta diretta rapida, ossia il messaggio indirizzato esclusivamente a un contatto, all’interno dei gruppi. La novità numero 1 relativa a WhatsApp consiste, fondamentalmente, in una buona notizia. Qualche settimana fa, infatti, la versione beta di WhatsApp per iOS si era arricchita di una funzione, quella dello swipe per rispondere al volo ai messaggi, che si rivela molto utile per lo più nei contesti delle chat di gruppo, ove è necessario citare il messaggio di un interlocutore per far capire a chi si risponde. Ebbene, tale funzione – ovviamente attiva anche nelle conversioni individuali one-to-one, è finalmente sbarcata anche su Android, ovviamente nella sua versione beta, grazie alla release 2.18.300, attualmente in corso di roll-out tramite il PlayStore per coloro che fossero iscritti al gruppo Google Plus degli insider. Per avere anche sul nostro telefono la nuova funzione dunque è importante andare nel Google Play Store del nostro dispositivo e nella scheda dedicata a WhatsApp toccare sul pulsante aggiorna per installare l’ultima versione disponibile dell’applicazione. Ecco come funziona la risposta rapida a un singolo contatto su WhatsApp. Come funziona la risposta rapida su WhatsApp per Android?