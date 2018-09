Grazie al nuovo aggiornamento di WhatsApp per gli utenti iOS è arrivata una nuova funzione che riguarda foto e video

WhatsApp, arriva la svolta che riguarda foto e video: utenti felici del nuovo aggiornamento

WhatsApp è riconosciuta da tutti come la miglior applicazione di messaggistica istantanea al mondo. Il motivo del suo successo è riconducibile alle continue e interessanti novità che la nota App mette a disposizione dei propri utenti. L’ultimo aggiornamento, infatti, consentirà a chi ha un iPhone di vedere le immagini, i video e le gif animate senza dover necessariamente entrare su WhatsApp e aprire la chat.

Per usufruire di questa nuova funzione, infatti, basterà utilizzare il 3D Touch oppure far scorrere la notifica verso sinistra toccando ‘visualizza’. A quel punto sarà possibile visualizzare il contenuto multimediale senza che gli altri se ne accorgano perché non si risulterà online. Va sottolineato, però, come questa novità funzioni solo su IOS 10 e per le versioni successive. Per ora si tratta di una funzione disponibile per il melafonino, ma a breve questo nuovo aggiornamento dovrebbe essere a disposizione anche per Android.

