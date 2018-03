Ecco alcuni consigli sulle frasi da inviare con WhatsApp in occasione della Festa delle Donne, alle nostre amate compagne.

WhatsApp, Festa delle Donne: alcuni consigli sulle frasi d’auguri da inviare

WhatsApp e Festa delle Donne: un connubio interessante per sorprendere la nostra adorata compagna con un messaggio che possa fare breccia nel cuore. Oggi è proprio il giorno giusto per dedicare maggiore attenzione alla donna della nostra vita, e quale miglior modo per sorprenderla che inviare una frase d’auguri attraverso WhatsApp ?

Ovviamente il messaggio che dovrete scegliere deve essere basato sul carattere e i gusti della persona amata. Sono molto gettonati, in queste ore, i ritratti delle donne del passato, quelle che hanno riempito pagine di storia, del resto la Festa delle Donne è un rito che celebra l’emancipazione dell’universo femminile, non più solo oggetto dei desideri dell’uomo ma anche soggetto e protagonista del proprio tempo.

Ad esempio, inviare una bella immagine con il ritratto di una donna importante con una citazione che ne accompagna le gesta può essere una soluzione vincente. Chi ama citazioni dotte di personaggi importanti, può consultare le tantissime frasi scritte da Oscar Wilde e William Shakespeare, ma anche frasi tratte da poesie dedicate proprio alle donne di poetesse note come Alda Merini oppure gli aforismi di Oriana Fallaci che ha dedicato la propria vita letteraria alla lotta per l’emancipazione femminile.

‘Le donne sono fatte per essere amata e non per essere comprese’ è uno degli aforismi più noti scritti da Oscar Wilde. Di seguito riportiamo altri aforismi da inviare su WhatsApp, che potrebbero stuzzicare la vostra fantasia e sorprendere la vostra donna. Nella pagina successiva potrete leggere altre frasi d’auguri per la Festa delle Donne da inviare con WhatsApp. […]