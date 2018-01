Ecco quali sono le novità che verranno apportate con i nuovi aggiornamenti WhatsApp in merito alla gestione dei gruppi.

WhatsApp, i nuovi aggiornamenti rivoluzioneranno la gestione dei gruppi

WhatsApp rimane il servizio di messaggistica istantanea più popolare al mondo, anche per le funzionalità avanzate che danno modo agli utenti di poter avere maggiore elasticità e più risorse nella gestione dei gruppi. Un servizio di messaggistica che funziona con la medesima efficienza sia per gli utenti Android che per i possessori di iPhone. Attraverso i vari aggiornamenti che si sono succeduti negli anni, questa app ha compiuto importanti progressi aggiungendo, di volta in volta, nuove funzionalità e nuove implementazioni. L’enorme mole di lavoro svolto dagli sviluppatori nasce anche dalla necessità di opporsi alle ‘offensive’ della concorrenza, soprattutto con riferimento alle app di messaggistica emergenti come Telegram, che negli ultimi tempi ha fatto enormi progressi.

Da alcune indiscrezioni diffuse dal sito WA BetaInfo, con il nuovo aggiornamento che sta per arrivare verranno scaricati nuovi cambiamenti che riguardano la modalità di gestione dei gruppi. Gli utenti, per effetto di queste implementazioni, riceveranno molte meno notifiche che riguardano i messaggi scambiati all’interno dei gruppi. Sarà possibile individuare solo i messaggi in cui si viene menzionati. Si eviterà, dunque, di perdere del tempo nella lettura di ulteriori chat poco interessanti. I gestori dei gruppi avranno anche la possibilità di poter mettere a tacere, silenziandoli, alcuni membri dei gruppi che magari ritengono ‘fastidiosi’ o che usano in modo improprio le chat. [….]